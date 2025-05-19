Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine junge Kassiererin bricht sich zum zweiten Mal das Handgelenk und muss erneut operiert werden. Doch plötzlich sträubt sich die Patientin gegen die Operation. Gelingt es den Ärzten der Klinik am Südring herauszufinden, was sich hinter ihrer Angst verbirgt? Und: Ein erfahrener Baggerführer kippt eine Schaufel Rollsplitt auf die Fahrbahn, so dass ein Motorradfahrer mit seiner Beifahrerin stürzt und Verletzungen davonträgt.

