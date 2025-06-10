Klinik am Südring
Folge 20: Auf den Hund gekommen
45 Min.Ab 12
Während eines Waldspaziergangs mit seiner Hündin ist ein Rentner mit Herzstichen zusammengebrochen. Die Ärzte vermuten einen Herzinfarkt, aber die Untersuchungen bringen etwas ganz anderes ans Licht. - Das Ärzteteam in der gynäkologischen Abteilung der Klinik überrascht eine ängstliche Patientin mit einer unerwarteten Diagnose. - Ein Mädchen wird nach einem Sturz vom Klettergerüst behandelt. Die Kinderärzte sind erstaunt, welche Überraschungen die kleine Patientin in petto hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
