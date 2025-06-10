Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Auf den Hund gekommen

SAT.1Staffel 2Folge 20
Auf den Hund gekommen

Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 20: Auf den Hund gekommen

45 Min.Ab 12

Während eines Waldspaziergangs mit seiner Hündin ist ein Rentner mit Herzstichen zusammengebrochen. Die Ärzte vermuten einen Herzinfarkt, aber die Untersuchungen bringen etwas ganz anderes ans Licht. - Das Ärzteteam in der gynäkologischen Abteilung der Klinik überrascht eine ängstliche Patientin mit einer unerwarteten Diagnose. - Ein Mädchen wird nach einem Sturz vom Klettergerüst behandelt. Die Kinderärzte sind erstaunt, welche Überraschungen die kleine Patientin in petto hat.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen