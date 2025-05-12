Klinik am Südring
Folge 4: Süßes Gift
45 Min.Ab 12
Bei einer jungen Frau stellen die Ärzte extrem hohen Blutdruck fest. Zunächst scheint dieser psychosomatische Gründe zu haben, doch als die Patientin plötzlich Herzrhythmusstörungen entwickelt, müssen die Mediziner schnell eingreifen und erkennen die wahre Ursache für das Leiden. - Ein Wohnmobil kollidiert mit der Krankenhausmauer. Als die Ärzte Vater und Sohn aus dem Wagen bergen und in der Notaufnahme behandeln, bricht ein weiteres Familienmitglied zusammen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
