Spiel, Satz, Nasenbein

SAT.1Staffel 2Folge 104
45 Min.Ab 12

Ein Tennislehrer beschuldigt seine Schülerin, ihm mit dem Schläger absichtlich die Nase gebrochen zu haben. In der Klinik bekommt das Mädchen dann plötzlich Atemprobleme. - Eine überforderte Tagesmutter bringt eines ihrer Schützlinge mit einer blutenden Schnittwunde in die Klinik. Das Mädchen will nicht verraten, wie es zu der Verletzung gekommen ist. - Ein junger Familienvater wird nachts verletzt in die Klinik gebracht. Die Ärzte entdecken rätselhafte Fesselspuren ...

