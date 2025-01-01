Klinik am Südring
Folge 119: Lebendig begraben
45 Min.Ab 12
Ein Mann schwebt nach einem schweren Arbeitsunfall in Lebensgefahr. Die Ärzte und seine Frau stehen vor einem Rätsel: Warum ist der erfahrene Bauleiter in die Grube gestiegen, obwohl sie noch nicht stabil war? - Ein Junge wird mit starken Schmerzen eingeliefert, als er beim Basketballspiel mit seinem Vater zusammengeprallt ist. - Die routinemäßige Leistenbruch-OP einer jungen Frau muss wegen plötzlich auftretenden Atemwegsbeschwerden verschoben werden.
