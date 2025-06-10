Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Armes Schwesterchen

SAT.1Staffel 2Folge 120
Armes Schwesterchen

Armes SchwesterchenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 120: Armes Schwesterchen

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Sturz von der Leiter eingeliefert, doch in der Klinik stoßen die Ärzte auf eine viel gefährlichere Verletzung. Eine Amputation steht plötzlich im Raum ... - Ein Mann ist wegen einer leichten Verbrennung in der Klinik, doch sein Allgemeinzustand bereitet seiner Freundin und den Ärzten große Sorgen. - Ein kleiner Junge klagt über Durchfall und Übelkeit, seine Mutter befürchtet, dass er sich bei seiner Hausschildkröte mit Salmonellen infiziert hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen