Klinik am Südring
Folge 121: Schuld ist nur die Technik
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Ein älterer Mann wird mit einer Kopfverletzung und einer Sprachstörung in die Klinik eingewiesen. Wurde die Sprachstörung durch die Kopfverletzung ausgelöst? - Ein Jugendlicher stürzt innerhalb weniger Wochen zweimal auf den selben Arm - dann knickt er in der Klinik erneut mit dem Fuß um. Steckt hinter dem ständigen Stolpern des Jungen eine neurologische Erkrankung? - Eine übergewichtige Frau ist beim Nordic Walking mit Atemnot und Stechen in der Brust zusammengeklappt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1