Klinik am Südring

Aus dem Gleichgewicht geraten

SAT.1Staffel 2Folge 122
Aus dem Gleichgewicht geraten

Folge 122: Aus dem Gleichgewicht geraten

45 Min.Ab 12

Ein werdender Vater stürzt aufgrund eines Schwindelanfalls vom Dach und spürt seine Beine nicht mehr. Wird er für immer im Rollstuhl sitzen müssen? - Während sich die Ärzte um eine Schwangere kümmern, die keine Kindsbewegungen mehr spürt, wird deren Freundin auch zur Patientin und klagt über Vaginalschmerzen. - Ein kleiner Junge hat sich so kompliziert das Schlüsselbein gebrochen, dass er operiert werden muss. Angeblich ist er vom Baum gefallen.

