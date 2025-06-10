Klinik am Südring
Folge 124: In die Flucht geschlagen
45 Min.Ab 12
Zwei Schwestern sind auf dem Weg zu einer Party angegriffen worden. Während die Ärzte die Mädchen versorgen, hegt die Mutter der Teenies Zweifel am Überfall. - Eine Frau klagt über Unterleibsschmerzen und Probleme beim Wasserlassen. Zunächst sieht alles nach einer Blasenentzündung aus, doch die Tests sprechen dagegen. - Ein Fliesenleger kommt mit Beinschmerzen in die Klinik. Während der Untersuchung tauchen immer mehr Symptome auf, die die Ärzte vor ein Rätsel stellen.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1