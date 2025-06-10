Klinik am Südring
Folge 127: Reine Spinnerei
45 Min.Ab 12
Eine Mutter kommt im schlechten Allgemeinzustand und mit geschwollenem Bein in die Notaufnahme. Die Ärzte stellen eine lebensgefährliche Blutvergiftung fest. - Ein ehemaliger Glam-Rocker ist gestürzt und klagt über Schwindel. Zudem leidet er unter Tinnitus. Hängt das mit seiner Vergangenheit zusammen? - Eine Kleingärtnerin wird mit Hitzschlag in die Klinik gebracht. Zuerst gehen die Ärzte von einem Routinefall aus, doch es stellt sich noch was anderes heraus ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1