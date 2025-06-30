Klinik am Südring
Folge 130: Mamas größte Hilfe
45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Bei einem Unfall in der Schule hat sich ein Mädchen das Handgelenk geprellt. Doch viel besorgniserregender sind die Schwindelanfälle und die Müdigkeit, die die Viertklässlerin an den Tag legt. - Aus einer Routine-Schwangerschaftsuntersuchung wird eine dramatische Situation, als der hochschwangeren Patientin plötzlich Blut am Bein entlangläuft. - Ein Mann im Neoprenanzug wird von seinen Freunden in die Notaufnahme gebracht. Was steckt wirklich hinter seiner Verletzung?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1