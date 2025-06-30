Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Mamas größte Hilfe

SAT.1Staffel 2Folge 130vom 30.06.2025
Mamas größte Hilfe

Klinik am Südring

Folge 130: Mamas größte Hilfe

45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Bei einem Unfall in der Schule hat sich ein Mädchen das Handgelenk geprellt. Doch viel besorgniserregender sind die Schwindelanfälle und die Müdigkeit, die die Viertklässlerin an den Tag legt. - Aus einer Routine-Schwangerschaftsuntersuchung wird eine dramatische Situation, als der hochschwangeren Patientin plötzlich Blut am Bein entlangläuft. - Ein Mann im Neoprenanzug wird von seinen Freunden in die Notaufnahme gebracht. Was steckt wirklich hinter seiner Verletzung?

