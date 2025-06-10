Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ich will nur euer Bestes

Staffel 2Folge 134
Ich will nur euer Bestes

Klinik am Südring

Folge 134: Ich will nur euer Bestes

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird plötzlich vom Besucher zum Patienten. Hat der Konflikt zwischen seiner Verlobten und deren Mutter zu den Problemen geführt und können die Ärzte seinen Darm noch retten? - Ein jugendlicher Rollstuhlfahrer wird durch einen Unfall am Baggersee verletzt. - Eine Patientin wird mit gebrochenen Rippen auf der Chirurgie behandelt, nachdem ihr Freund ihr beim Krafttraining eine Langhantel auf ihren Brustkorb fallen gelassen hat. War das wirklich nur ein Unfall?

