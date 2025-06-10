Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Nicht die Mama

SAT.1 Staffel 2 Folge 137
Nicht die Mama

Klinik am Südring

Folge 137: Nicht die Mama

44 Min. Ab 12

Eine junge Frau kommt mit einem Neugeborenen in die Notaufnahme. Angeblich hat sie den Säugling gerade zur Welt gebracht. Doch den Ärzten kommen Zweifel. - Eine Altenpflegerin möchte nicht, dass ihre Eltern sie im Krankenhaus besuchen. Was versucht sie, zu verheimlichen? - Nach einem schweren Autounfall erkennt eine Verletzte ihren Freund nicht mehr. Doch war sie vor dem Unfall wirklich mit dem Mann zusammen oder spielt er ihr nur etwas vor?

