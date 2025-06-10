Klinik am Südring
Folge 142: Allergie hoch 10
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen erleidet kurz hintereinander zwei Allergieschocks. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Wodurch wurden sie ausgelöst? - Eine Ehefrau befürchtet, dass ihr Mann seine Orgasmen nur vortäuscht. Doch der streitet das entschieden ab. Schließlich machen die Ärzte eine unerwartete Entdeckung ... - Ein Mann riskiert seine Gesundheit, um vom Sohn seiner Freundin akzeptiert zu werden, doch der reagiert extrem abweisend. Was hat der Junge gegen ihn?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
