Klinik am Südring

Mister Wet

SAT.1Staffel 2Folge 143vom 11.07.2025
Folge 143: Mister Wet

45 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Ein Mann wird aufgrund eines Stromschlages behandelt. Warum hat sich der Patient geföhnt, obwohl er eine Glatze trägt? Und: Nach einem Treppensturz wird ein junger Mann in die Klinik gebracht. Doch das Klinik-Team erkennt Vergiftungssymptome. Wie hängt das zusammen? Außerdem: Eine Schülerin wird nach einem Mofa-Unfall behandelt. Doch warum spricht sie seitdem nicht mehr mit ihren Eltern?

SAT.1
