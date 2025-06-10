Klinik am Südring
Folge 144: Ins Aus geschossen
45 Min.Ab 12
Zwei Frauen kommen nach einem harmlosen Sportunfall in die Klinik, eine der beiden sieht sich aber schon bald mit einer unbekannten Krankheit konfrontiert. Und: Wegen Leberschäden muss ein Taxifahrer sein Epilepsiemedikament absetzen. Katastrophal, denn ein erneuter Anfall würde für ihn das Karriereaus bedeuten! Außerdem: Ein Student wird wegen Taubheitsgefühlen untersucht. Haben die Symptome etwas damit zu tun, dass er noch zuhause wohnt?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1