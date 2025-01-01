Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kein sicheres Händchen

SAT.1Staffel 2Folge 146
Kein sicheres Händchen

Klinik am Südring

Folge 146: Kein sicheres Händchen

45 Min.Ab 12

Ein Werkstattmeister verletzt sich an einem falsch montierten Sägeblatt, doch auch der Lehrling hat Beschwerden, die den Arzt zu einem Geheimnis führen. Und: Eine Frau leidet trotz Diät unter Übergewicht und droht an der Last ihrer Kilos zusammenzubrechen. Außerdem: Eine Frau wird beim Tanzen ohnmächtig. Für die Ärzte beginnt die Suche nach der Ursache für ihre Ohnmacht, dabei scheint die Patientin nicht ganz ehrlich zu sein.

