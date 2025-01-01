Klinik am Südring
Folge 146: Kein sicheres Händchen
45 Min.Ab 12
Ein Werkstattmeister verletzt sich an einem falsch montierten Sägeblatt, doch auch der Lehrling hat Beschwerden, die den Arzt zu einem Geheimnis führen. Und: Eine Frau leidet trotz Diät unter Übergewicht und droht an der Last ihrer Kilos zusammenzubrechen. Außerdem: Eine Frau wird beim Tanzen ohnmächtig. Für die Ärzte beginnt die Suche nach der Ursache für ihre Ohnmacht, dabei scheint die Patientin nicht ganz ehrlich zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1