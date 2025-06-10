Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Riesenradschock

SAT.1Staffel 2Folge 147
Riesenradschock

Klinik am Südring

Folge 147: Riesenradschock

45 Min.Ab 12

Beim Verlassen eines Riesenrads bricht ein junger Mann zusammen. Seine Freundin fragt sich bald, was er auf dem Jahrmarkt verloren hatte. Und: Eine junge Frau klagt über heftige Menstruationsbeschwerden. Als sich ihr Zustand plötzlich verschlechtert, beginnt für die Ärzte ein Wettlauf gegen die Zeit. Außerdem: Nach einem Schwächeanfall beim Sport finden die Ärzte heraus, dass ein junger Mann ein großes Geheimnis vor seinen Eltern hat.

