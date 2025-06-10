Klinik am Südring
Folge 147: Riesenradschock
45 Min.Ab 12
Beim Verlassen eines Riesenrads bricht ein junger Mann zusammen. Seine Freundin fragt sich bald, was er auf dem Jahrmarkt verloren hatte. Und: Eine junge Frau klagt über heftige Menstruationsbeschwerden. Als sich ihr Zustand plötzlich verschlechtert, beginnt für die Ärzte ein Wettlauf gegen die Zeit. Außerdem: Nach einem Schwächeanfall beim Sport finden die Ärzte heraus, dass ein junger Mann ein großes Geheimnis vor seinen Eltern hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1