Eine Geschichte von kalt und heiß
Klinik am Südring
Folge 148: Eine Geschichte von kalt und heiß
45 Min.Ab 12
Eine Buchhalterin wird bewusstlos und mit Erfrierungen in einer Kältekammer gefunden. Wollte die junge Praktikantin sie wirklich ermorden? Und: Ein Bankkaufmann klagt über enorme Rückenschmerzen. Doch die Beschwerden scheinen keine organischen Ursachen zu haben? Außerdem: Ein Junge erleidet eine Mittelgesichtsfraktur, weil er beim Piñata-Schlagen mit dem Schläger getroffen wurde. War ein plötzlicher Schwindelanfall des Kleinen der Grund für das Unglück?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1