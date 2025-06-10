Zum Inhalt springenBarrierefrei
Berufsgeheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 149
45 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Unfall in der Klinik behandelt. Zunächst sieht alles nach Rauschmittelmissbrauch aus, doch bald wird klar, dass ihr mehr fehlt, als ein gesundes Maß für Alkohol. Und: Eine Schwangere besteht auf eine natürliche Geburt, obwohl die Gefahr einer Gebärmutterruptur besteht. Wie zu erwarten, treten Komplikationen auf. Außerdem: Eine Patientin wird wegen Unwohlsein behandelt. Alles spricht für eine Grippe, doch dann verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch.

SAT.1
