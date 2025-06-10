Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Böser Hund

SAT.1Staffel 2Folge 152
Böser Hund

Böser HundJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 152: Böser Hund

45 Min.Ab 12

Ein Mann klagt nach einem Bad in einem Naturgewässer über Bauchschmerzen. Bei den Untersuchungen fällt den Ärzten das schreckhafte Verhalten der Freundin auf. - Eine stark übergewichtige Frau hat sich einer Sportgruppe angeschlossen, um ihr Gewicht zu reduzieren und zog sich dabei eine Knieverletzung zu. - Eine ehemalige Krebspatientin bemerkt Ausfluss aus ihrer Brust und hat panische Angst, dass es sich um einen erneuten Ausbruch der Krankheit handelt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen