Klinik am Südring
Folge 153: Attentat beim Abiball
45 Min.Ab 12
Ein Schuldirektor wird mit Verbrennungen und blutender Kopfwunde in die Klinik eingeliefert. Seine Tochter hat die Abifeier gestört und ihn verletzt. - Eine Familienmutter wird nach einem schweren Verkehrsunfall in die Klinik am Südring eingeliefert und von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt. - Der zehnjährige Max kommt mit dem Verdacht auf eine Armfraktur aus der Schule in die Klinik. Doch wie ist der Unfall passiert und warum hat der Junge so viele blaue Flecke?
