Klinik am Südring

SAT.1Staffel 2Folge 154
Folge 154: Trainspotting

45 Min.Ab 12

Trainspotter aus Leidenschaft: Ein Vater hat sich beim Züge beobachten mit seinem Sohn schwer am Fuß verletzt. Angeblich ist er in einen Gully getreten, doch die Verletzung passt nicht zum geschilderten Unfallhergang. Was verschweigt der Patient und warum lügt sein Sohn für ihn? Eine junge Frau bekommt ihre Regelblutung nicht, doch ein Schwangerschaftstest ist negativ. Der Gynäkologe hat einen schlimmen Verdacht: Ist sie bereits in vorzeitigen Wechseljahren?

