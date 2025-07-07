Antonius und CleopatraJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 156: Antonius und Cleopatra
45 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Eine Artistin ist bei einer Trapeznummer gestürzt. Die Kollegen bangen um ihr Leben. Plötzlich bricht auch ihr Partner, der für den Unfall verantwortlich war, zusammen. Wegen einer Erkältung darf ein Besucher nicht auf die Intensivstation. Kurz darauf kämpfen die Ärzte um sein Leben. Ein Haushaltsunfall bringt das Leben einer sich aufopfernden Frau in Gefahr. Hat sich die Tochter mit der Fürsorge für die pflegebedürftige Mutter übernommen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1