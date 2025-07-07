Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 158vom 07.07.2025
44 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Ein Mann hat seit dem Tanztraining mit seiner Ex Knieschmerzen. Doch seine jetzige Freundin will eine ganz andere Sache zwischen den beiden gesehen haben. Als ein Mädchen mit ihrem Vater die Tante aus der Klinik abholen will, wird die Kleine von Bauchschmerzen heimgesucht. Was schlägt ihr so auf den Magen? Ein Familienvater will nach der Behandlung einer Brandblase so schnell wie möglich aus der Klinik. Doch dann verschlechtert sich sein Zustand plötzlich.

