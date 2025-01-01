Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Vielleicht ein bisschen schwanger

SAT.1Staffel 2Folge 167
Vielleicht ein bisschen schwanger

Vielleicht ein bisschen schwangerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 167: Vielleicht ein bisschen schwanger

44 Min.Ab 12

Im Einleitungsraum legt ein Teenager ein unerwartetes Geständnis ab. Und: Bei dem Versuch, den Brand in einem Gartenhaus zu löschen, kommt es zu einer Explosion, durch die mehrere Menschen verletzt werden. Warum hatte der Löschversuch so schlimme Folgen? Außerdem: Enkel und Oma brechen kurz nacheinander zusammen. Gibt es eine gemeinsame Ursache?

