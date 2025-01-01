Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Verhängnisvolle Tierliebe

SAT.1Staffel 2Folge 170
Verhängnisvolle Tierliebe

Verhängnisvolle TierliebeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 170: Verhängnisvolle Tierliebe

45 Min.Ab 12

Bei einer Patientin mit Gelbsucht vermuten die Ärzte, dass sie sich bei ihrem neuen Freund angesteckt hat. Doch sie schließt das kategorisch aus. Warum ist sie sich so sicher? Und: Ein junges Mädchen und ihr Bruder wurden durch eine Explosion verletzt. Aber dem Arzt kommen Zweifel, ob die Kids wirklich die Wahrheit über den Vorfall sagen ... Außerdem: Nach einem Fahrradunfall muss eine junge Frau operiert werden. Aber die Verletzte wird von einem peinlichen Geheimnis gequält.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

