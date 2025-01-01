Klinik am Südring
Folge 170: Verhängnisvolle Tierliebe
45 Min.Ab 12
Bei einer Patientin mit Gelbsucht vermuten die Ärzte, dass sie sich bei ihrem neuen Freund angesteckt hat. Doch sie schließt das kategorisch aus. Warum ist sie sich so sicher? Und: Ein junges Mädchen und ihr Bruder wurden durch eine Explosion verletzt. Aber dem Arzt kommen Zweifel, ob die Kids wirklich die Wahrheit über den Vorfall sagen ... Außerdem: Nach einem Fahrradunfall muss eine junge Frau operiert werden. Aber die Verletzte wird von einem peinlichen Geheimnis gequält.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
© SAT.1