Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bad Boys

SAT.1Staffel 2Folge 171
Bad Boys

Bad BoysJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 171: Bad Boys

45 Min.Ab 12

Vier Kollegen kommen nach einem Sturz während der Arbeitszeit in die Klinik. Auf den ersten Blick scheinen die Verletzungen relativ harmlos, aber bei genauerer Betrachtung ist die Gesundheit der Jungs in großer Gefahr. Und: Eine alte Dame stürzt in ihrer Wohnung und ist danach verwirrt. Sie flüchtet vor der Krankenschwester, beschimpft den Arzt und sucht ihre Katze in der Klinik. Erst ihr Enkel bringt die Ärzte auf die richtige Spur.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen