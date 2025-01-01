Klinik am Südring
Folge 172: Kein Wunschkonzert
45 Min.Ab 12
Kurz vor der OP erleidet ein Teenager Atemnot. Die Ärzte stellen eine allergische Reaktion fest. Doch was hat sie ausgelöst? Und warum verweigert sie die Rückverlegung in ihr Zimmer? Und: Eine Frau wird nach einem Sturz mit leichten Verletzungen eingeliefert. Der Grund für den Sturz ist dramatisch. Und was hat ihr Mann damit zu tun? Außerdem: Bei einem Mädchen besteht der Verdacht einer gefährlichen Erberkrankung, aber warum zeigt ihr Onkel dieselben Symptome wie der Teenie?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1