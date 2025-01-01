Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Rocker auf Abwegen

SAT.1Staffel 2Folge 173
Rocker auf Abwegen

Rocker auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 173: Rocker auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Ein Rocker war angeblich in eine Schlägerei verwickelt, aber die Ärzte bezweifeln die Geschichte. Noch bevor sie die Wahrheit herausfinden können, wird er zum Notfall. Und: Eine Sportlerin hat sich scheinbar beim Training überanstrengt. Aber schnell wird klar, die Ursache dafür liegt ganz woanders. Außerdem: Eine verletzte Konzertbesucherin will schnell entlassen werden, um ihren Star nicht zu verpassen. Doch plötzlich treten Symptome auf, die nicht zum Unfallgeschehen passen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen