Klinik am Südring
Folge 175: Born to be child
44 Min.Ab 12
Ein Mann kommt mit einer Knöchelverletzung in die Klinik. Er ist ständig gereizt und lässt seine Frau deswegen verzweifeln. Hat er eine Affäre? Und: Ein Patient wird nach einem Unfall schwerverletzt notoperiert und ins künstliche Koma versetzt. Hat seine Freundin Schuld an dem Unfall? Außerdem: Eine junge Frau leidet nach einem Sturz auf den Rücken unter beängstigendem Kribbeln im Bein. Plötzlich kommen Lähmungserscheinungen dazu.
