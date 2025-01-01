Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 2Folge 179
45 Min.Ab 12

Eine Schultheaterprobe eskaliert. Zwei Schülerinnen sind verletzt. Wurde die Hauptdarstellerin von ihrer Mitschülerin vergiftet? - Während für die Ärzte die Atemnot eines Patienten auf eine ernste Erkrankung hinweist, sorgt sich der Mann nur um seine fehlgeschlagene Diät. - Eine Schwangere kommt mit Uterusschmerzen in die Klinik. Verliert sie ihr Kind wegen der Untreue ihres Ehemannes?

