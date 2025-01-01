Klinik am Südring
Folge 180: Gefährlicher Stolz
45 Min.Ab 12
Nachdem eine Studentin auf einer Veranstaltung zusammenbricht, besteht der Verdacht, dass sie mit K.O.-Tropfen betäubt wurde. Kurz darauf kämpfen die Ärzte um ihr Leben. - Ein Schüler ist wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung in der Klinik. Plötzlich spitzt sich die Lage zu. - Nach einer Mammographie sondern die Brustwarzen einer Patientin Flüssigkeit ab. Hat sie Brustkrebs? Und warum lässt sie die Unterstützung ihres Freundes nicht zu?
