Klinik am Südring

Und es hat knack gemacht

SAT.1Staffel 2Folge 184
23 Min.Ab 12

Panisch kommt eine Frau mit ihrem Schwager in die Notaufnahme und fragt verzweifelt nach ihrem Verlobten: Dieser hat sich bei einem waghalsigen Sprung in seichtes Gewässer das Genick gebrochen! Kann das Klinikpersonal einen Querschnitt vermeiden? Und: Eine Frau mit panischer Angst vor Krebs will sich vorsorglich die Brüste abnehmen lassen, als sie einen Knoten spürt. Werden die Ärzte mitspielen und gegen eine Krankheit kämpfen, die die Patientin noch gar nicht hat?

