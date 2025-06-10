Klinik am Südring
Folge 184: Und es hat knack gemacht
23 Min.Ab 12
Panisch kommt eine Frau mit ihrem Schwager in die Notaufnahme und fragt verzweifelt nach ihrem Verlobten: Dieser hat sich bei einem waghalsigen Sprung in seichtes Gewässer das Genick gebrochen! Kann das Klinikpersonal einen Querschnitt vermeiden? Und: Eine Frau mit panischer Angst vor Krebs will sich vorsorglich die Brüste abnehmen lassen, als sie einen Knoten spürt. Werden die Ärzte mitspielen und gegen eine Krankheit kämpfen, die die Patientin noch gar nicht hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1