Klinik am Südring
Folge 185: Gegrillter Grillmeister
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann ist beim Grillen ohnmächtig geworden und kommt mit Brandverletzungen in die Notaufnahme. Doch warum hat er so hohes Fieber? Und was hat ein Schwarzwald-Urlaub mit seinen Symptomen zu tun? Und: Eine Frau bittet um Hilfe und befürchtet eine ernste Erkrankung. Wochenlange Abgeschlagenheit macht der Patientin zu schaffen. Ein plötzlich auftretender Gehfehler der Frau sorgt für allgemeine Verwunderung. Was steckt hinter ihren ungewöhnlichen Symptomen?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1