Klinik am Südring

Gegrillter Grillmeister

SAT.1Staffel 2Folge 185
Gegrillter Grillmeister

Gegrillter GrillmeisterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 185: Gegrillter Grillmeister

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann ist beim Grillen ohnmächtig geworden und kommt mit Brandverletzungen in die Notaufnahme. Doch warum hat er so hohes Fieber? Und was hat ein Schwarzwald-Urlaub mit seinen Symptomen zu tun? Und: Eine Frau bittet um Hilfe und befürchtet eine ernste Erkrankung. Wochenlange Abgeschlagenheit macht der Patientin zu schaffen. Ein plötzlich auftretender Gehfehler der Frau sorgt für allgemeine Verwunderung. Was steckt hinter ihren ungewöhnlichen Symptomen?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

