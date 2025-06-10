Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Jetzt knallt's

SAT.1Staffel 2Folge 186
Jetzt knallt's

Klinik am Südring

Folge 186: Jetzt knallt's

24 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge wird nach einem Autounfall mit schlimm aussehenden Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Als er Gleichgewichtsstörungen und Hörprobleme präsentiert, müssen die Ärzte ergründen, was genau vor dem Unfall passiert ist und was der große Bruder des Kleinen damit zu tun hat. Und: Ein junges Mädchen stürzt nach einer Schwindelattacke vom Pferd. Die Ärzte sind alarmiert, denn sie hat stark erhöhte Blutdruckwerte. Doch was ist die Ursache?

