Klinik am Südring
Folge 188: Platt gemacht
23 Min.Ab 12
Ein Hobbybastler wird nach einem Sturz vom Garagendach eingeliefert, doch die Verletzungsmuster passen nicht zum Unfallhergang. Können die Ärzte herausfinden, was wirklich passiert ist? - Eine Frau kann nicht einmal im Krankenhaus zur Ruhe kommen, nachdem sie wegen eines Schwächeanfalls zur Beobachtung bleiben sollte. Ihr Kopf ist ständig bei ihrem Geschäft. Als sie sich übergibt und über starke Schmerzen in der Brust klagt, muss der Arzt sofort handeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
