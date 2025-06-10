Klinik am Südring
Folge 192: Böse Mischung
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit Verdacht auf Epilepsie in die Notaufnahme geliefert. Sein Zustand ist bedrohlich, doch dann stoßen die Ärzte auf Verätzungen im Rachen. Leidet Jens wirklich unter Epilepsie, und woher stammen die Verätzungen? - Eine junge Frau klagt über plötzliche unkontrollierbare Zuckungen. Während die Ärzte ein neurologisches Problem vermuten, verschlimmert sich ihr Zustand rapide. Was steckt hinter den Zuckungen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1