Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Volles Rohr

SAT.1Staffel 2Folge 194
Volles Rohr

Volles RohrJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 194: Volles Rohr

22 Min.Ab 12

Ein verstopfter Abfluss sorgt für schwere Verätzungen. Wie es zu dem Unfall mit den Reinigungsmitteln kam, und ob der Patientin geholfen werden kann, bleibt abzuwarten. - Ein Mädchen mit Erdnussallergie erleidet einen anaphylaktischen Schock. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Die Jugendliche weiß um ihre Allergie und auch ihre Mutter achtet darauf, dass das Mädchen keine Erdnüsse isst. Als die Ärzte herausfinden was passiert ist, sind sie sehr überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen