Klinik am Südring

Lloret mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 196
Klinik am Südring

Folge 196: Lloret mit Folgen

23 Min.Ab 12

Ein 17-jähriges Mädchen ist am Flughafen gestürzt und wird mit dem RTW in die Klinik gebracht. Sie war im Spanien-Urlaub und hat hohes Fieber und Muskelschmerzen. Ist eine Tropenkrankheit schuld an ihrem Zustand? - Ein Familienvater wird nach einem Zusammenbruch im Fitnessstudio auf der internistischen Station behandelt. Die Ärzte sind alarmiert, denn er hat starkes Übergewicht und auch seine Kinder sind gefährdet. Können sie die Familie rechtzeitig zur Einsicht bewegen?

