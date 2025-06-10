Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 199
Folge 199: Gefährliche Böller

23 Min.Ab 12

Eine Lehrerin bringt ihren Schüler und dessen Bruder in die Notaufnahme. Der eine hat schwere Verbrennungen, doch leider verraten die Brüder nicht, was passiert ist. Können die Ärzte ihnen trotzdem helfen? - Bei der Untersuchung einer 47-Järhigen diagnostizieren die Ärzte einen diabetischen Fuß. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Der Blutzucker der Patientin ist gut eingestellt. Wieso wurde ihr Körper dennoch geschädigt?

