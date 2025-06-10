Klinik am Südring
Folge 200: Löwenmutter
23 Min.Ab 12
Eine Frau bringt panisch ihren kleinen Sohn in die Notaufnahme. Sie hatte einen Fahrradunfall mit ihm und macht sich größte Sorgen, vor allem um seinen Kopf. Als der Kleine in der Radiologie ist, bricht sie plötzlich selbst zusammen - warum? - Ein Patient hat sich wegen starker Hodenschmerzen eine Hodenkühlung gebaut. Dass ausgerechnet die wohltuende Erfrischung seine Zeugungsfähigkeit aufs Spiel setzt, sorgt für Angst und Bange.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1