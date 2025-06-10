Klinik am Südring
Folge 202: Heidewitzka, Herr Kapitän
23 Min.Ab 12
Nach einem Bootsunfall wird ein Schwerverletzter in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchung erfahren die Ärzte, dass der Mann nicht allein in seinem Boot war. Treibt noch ein Verletzter im Fluss? - Die Adoptiveltern des kleinen Mio sind in Sorge: Woher kommen seine diffusen Schmerzen? Es stehen schwerste Erkrankungen im Raum, und das Klinikpersonal ist vor allem pädagogisch gefordert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1