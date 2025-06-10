Klinik am Südring
Folge 204: Der Bonbon-Strauch
23 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird mit einer Grillgabel in der Schulter in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Sohn hat starken Durchfall. Was steckt dahinter? - Eine 42-Jährige verträgt zunehmend keine Nahrung mehr. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
