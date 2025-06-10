Klinik am Südring
Folge 207: Heimtückische Bauchschmerzen
23 Min.Ab 12
Ein Brautvater kommt am Tag der Trauung seiner Tochter mit Bauchschmerzen in die Klinik, die ihn regelrecht in die Knie zwingen. Als sich sein Zustand zum Besseren wendet, erkennen die Ärzte darin ein ernstzunehmendes Warnsignal! - Im Einleitungsraum der Klinik möchte eine junge Frau ihre Operation abbrechen, denn ihre Mutter und ihr Bruder sind nicht zu Besuch gekommen, obwohl sie es angekündigt haben. Eine Schwester verspricht der Frau, sich nach ihrer Familie zu erkundigen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1