Klinik am Südring
Folge 208: Kosmetischer Schock
22 Min.Ab 12
Einem 28-Jährigen geht es nach einer Routine-OP plötzlich immer schlechter, doch seine Symptome passen nicht zum Krankheitsbild. Die Ärzte rätseln: Was löst nur die Beschwerden aus? Der junge Mann bangt um seine Gesundheit. - Bei einer hochschwangeren Frau scheinen die Wehen einzusetzen, doch schnell wird klar, dass die Schmerzen etwas anderes bedeuten. Können die Ärzte das Rätsel lösen und Mutter und Kind vor drohenden Schäden retten?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
