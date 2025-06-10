Klinik am Südring
Folge 21: Skater mit Haarausfall
45 Min.Ab 12
Ein Skaterladen-Besitzer kommt mit Rückenschmerzen auf die Orthopädie. Schnell wird klar: Die Schmerzen haben eine urologische Ursache. Was fehlt dem jungen Mann? Und warum wehrt er sich bei der Untersuchung so dagegen seine Mütze auszuziehen? - Ein Fahrradkurier kann nach einem Sturz sein Knie nicht mehr beugen. In der Notaufnahme fällt sein geschwächter Zustand auf, doch der werdende Vater spielt seine Beschwerden herunter.
