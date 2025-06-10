Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Herzschmerz

SAT.1Staffel 2Folge 211
Herzschmerz

HerzschmerzJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 211: Herzschmerz

23 Min.Ab 12

Drama auf der Gynäkologie: Eine Frau kommt mit starken Wechseljahrsbeschwerden auf Station, doch nicht alle Symptome der Frau sind typisch für die Wechseljahre. Plötzlich geht es der Patientin immer schlechter. Welche gesundheitliche Gefahr steckt wirklich hinter ihren Beschwerden? Ein Bademeister leidet unter hohem Fieber. Das Klinikteam rätselt, welche Ursache dahintersteckt. Der Zustand des Mannes verschlechtert sich mehr und mehr ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen