Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Alles nur Hysterie

SAT.1Staffel 2Folge 213
Alles nur Hysterie

Alles nur HysterieJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 213: Alles nur Hysterie

22 Min.Ab 12

Zusammenbruch bei einem Konzert: Handelt es sich bloß um Fanhysterie, oder steckt eine ernste Erkrankung hinter dem Zustand der jungen Frau? Die Ärzte werden überrascht! - Völlig aufgelöst kommt eine 24-Jährige in die Notaufnahme und sucht nach ihrem Vater. Doch der Rettungswagen war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wo ist er? Die Zeit drängt, denn der Vater hatte einen Schlaganfall.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen