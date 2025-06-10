Klinik am Südring
Folge 213: Alles nur Hysterie
22 Min.Ab 12
Zusammenbruch bei einem Konzert: Handelt es sich bloß um Fanhysterie, oder steckt eine ernste Erkrankung hinter dem Zustand der jungen Frau? Die Ärzte werden überrascht! - Völlig aufgelöst kommt eine 24-Jährige in die Notaufnahme und sucht nach ihrem Vater. Doch der Rettungswagen war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wo ist er? Die Zeit drängt, denn der Vater hatte einen Schlaganfall.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1