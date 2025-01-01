Klinik am Südring
Folge 23: Schrankenstein
44 Min.Ab 12
Ein Möbelpacker wird benommen in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem ein Schrank auf ihn gefallen ist. Laut einem Arbeitskollegen ist der schwache, neue Mitarbeiter für den Unfall verantwortlich. Der behauptet jedoch, den Schrank nicht losgelassen zu haben. - Eine Frau kommt mit Gelenkschmerzen und Herzrasen in die Klinik. Ist bloß die lange und anstrengende Wandertour für ihre Beschwerden verantwortlich, oder steckt doch etwas anderes dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
